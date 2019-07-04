شاهدوا.. نانسي عجرم تتلقى اتصالاً من وزيرة الداخلية بعد أزمتها في مطار بيروت

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 07:58 مساءً - تلقت الفنانة ​نانسي عجرم​ اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية ريّا الحسن للتأكد من سلامتها وسلامة ابنتها ليا على إثر أزمتها في ​مطار بيروت​ بعد أن اطلقت صرختها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معبّرة عن استياءها من كثرة الإنتظار.

وكشفت الفنانة نانسي عجرم عن أنها تلقت اتصالا من ​ريا الحسن​ وكتبت عبر حسابها الخاص : “حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية.. بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت”.

وتابعت في تغريدة ثانية: “كل الاحترام لشخصك ورقيك واحترامك، ما عندي شك إن متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع رح يكون من أولوياتكن حفاظاً على السياحة اللبنانية، وكل التقدير لسعيكن للإهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص. بلدنا بحاجة لوزراء أمثالك عندهم حب صادق لبلدهم”.