سعد رمضان يحتفل، ما القصة؟

Jul 04, 2019
لا زالت أغنية “شو محسودين” للنجم سعد رمضان تحصد النجاح تلو النجاح بعد سبعة أشهر على طرحها عبر المنصات الموسيقية.
وحقق الكليب رقماً كبيراً، حيث وصل عدد المشاهدات الى اكثر من ثلاثين مليون على قناة “رمضان” الرسميّة عبر موقع يوتيوب.
الأغنية رومنسية بإمتياز قدمها سعد رمضان بصوته المميز وبأسلوبه الرائع ودخلت الى قلب الجمهور بسرعة لأنها أغنية كاملة من كل النواحي.
وفي أول تعليق لـ “سعد” كتب: “٣٠ مليون مشاهدة على “شو محسودين” أشكركم من كل قلبي على محبتكم ودعمكم الدائم . الأغنية الجديدة قريباً جداً ستسمعونها . أتمنى أن تحبّوها مثل شو محسودين، والفضل بنجاحي من بعد ربّنا سبحانه وتعالى لكم أحبكم جداً أجمل واقوى جمهور”.
من جهة أخرى، يستعد “رمضان” لطرح أغنية جديدة قريباً جداً، يتعاون فيها مع التريو الشاعر علي المولى، الملحن جاد قطريب والموزع جيمي حداد الذين وقعوا أغنية “شو محسودين”.
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