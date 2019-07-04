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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يهنئ شيكو بعيد ميلاده: "كل سنة وانت أطيب واحد فينا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أمير كرارة، صديقه شيكو بعيد ميلاده الـ 39، اليوم الخميس، ونشر صورة على "انستجرام" برفقته، وعلق على الصور: "كل سنة وانت طيب وأطيب واحد فينا".
أمير كرارة
يذكر أن أمير كرارة وصل بفيلمه "كازابلانكا" إلى رقم قياسى فى شباك الإيرادات تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.
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