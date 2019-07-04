شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة شادية العرب..صور نادرة من ألبوم سعاد محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الكبيرة سعاد محمد التى انتقلت إلى جوار ربها فى 4 يوليو من عام 2011 ، و صنفها الكثيرون بأنها أحد أجمل الأصوات النسائية وأطلق عليها الشاعر عبدالفتاح مصطفى قيثارة السماء ، كما سماها الأديب أحمد عسة "شادية العرب".

ولدت سعاد محمد فى حى تلة الخياط ببيروت لأب يدعى الشيخ محمد أحمد فاضل وكان يعمل فى صناعة الكراسى الخيزران ويجيد الإنشاد الدينى ، ولقب باسم الشيخ محمد المصرى حيث تنتهى جذوره إلى عائلة السوالمة بسوهاج وكان جده أزهريا استوطن لبنان وتزوج فيها بعدما سافر إليها من مصر مع الحملات التنويرية التى أرسلها محمد على، وتوفى والدها فى سن الثلاثين قبل أن يتجاوز عمرها عام واحد ، تاركا 6 أبناء وزوجة حامل.

عشقت الطفلة سعاد محمد الغناء منذ كان عمرها 7 سنوات وكانت تستمع إلى نغمات العود من جارها وقريبها الموسيقى سعيد سلام والد المطربة نجاح سلام الذى كانت تربطه بعائلة والدتها علاقة نسب، وكان رئيسا للدائرة الموسيقية فى إذاعة لبنان ، فانبهر بصوتها ودربها على الغناء والعزف على العود واصطحبها قبل أن يتجاوز عمرها التاسعة إلى منزل الفنانة صباح حيث سمعها الشيخ ذكريا أحمد وأشاد بصوتها.

وذاع صيت الطفلة سعاد محمد فى لبنان و أصبح الأهل والجيران يدعونها للغناء فى أفراحهم، كما كانت تغنى فى مدرستها المقاصد، واستعانت بها بعض الجمعيات الخيرية فى حفلاتها، وكانت الصغيرة تحصل على صندوق من اللعب مقابل الغناء.

وعندما بلغت سن 15 عاما استعانت بها المنتجة عزيزة أمير للقيام ببطولة فيلم "فتاة من فلسطين" والذى غنت فيه مجموعة من أجمل الأغانى.

وبعد فيلم «فتاة من فلسطين» ذاعت شهرة سعاد محمد، وتزوجت من راعى موهبتها الشاعر الكاتب الصحفى محمد على فتوح عام 1951 ، الذى كان له دور زوج كبير فى مسيرتها الفنية و ألف لها 140 أغنية، كما كانت سعاد محمد تردد أغانى أم كلثوم حتى لقبت بأم كلثوم المشرق العربى، وحازت شهرة وجماهيرية واسعة حتى حملت الجماهير سيارتها فى حلب.

وتعاونت سعاد محمد مع عمالقة الفن والتلحين، ومنهم زكريا أحمد ، محمد القصبجى ، رياض السنباطى وأحمد صدقى، وبليغ حمدى، وعبدالعظيم محمد، والموجى، ومحمد فوزى، ومحمد سلطان، وفريد الأطرش الذى سمح لها بغناء أغنيته بقى عاوز تنسانى، وقال لها بعد أن غنتها «إيه الحلاوة دى ياسعاد أنت غنتيها أحسن منى»، وكان يحرص أن تكون موجودة فى حفلات الربيع التى يشارك فيها ، كما قدمت سعاد محمد مجموعة من أجمل وأشهر الأغانى الدينية خلال فيلم الشيماء.

و نعرض عددا من الصور النادرة للمطربة الكبيرة خلال مسيرة حياتها.