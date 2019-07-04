شكرا لقرائتكم خبر عن اضافة قسم جديد للمسرح فى "watch it" وبدء عرض 5 مسرحيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف القائمون على منصة watch it الرقمية باب جديد فى المحتوى الرقمى للمنصة، للمسرحيات فى إطار التوسعات فى محتوى المنصة وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة محتوى متنوع داخل المنصة من مسلسلات وأفلام وبرامج، حيث أدرجت المنصة 5 مسرحيات فى الباب الجديد وهى:

مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"

بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، نورا، صفاء أبو السعود، فادية عكاشة، زكريا موافى، وتدور حول الصول مصيلحي الذى يدير أحد السجون فيعرض عليه حماه أن يؤجر زنزانات السجن كغرف فندق حتى يتمكن من إتمام زواجه ع خطيبته فتقع العديد من المفارقات الكوميدية لمصيلحي.



فندق الاشغال الشاقعة

مسرحية "سيدتي الجميلة"

بطولة فؤاد المهندس، شويكار، حسن مصطفى، جمال اسماعيل، ميمى شكيب نظيم شعراوى، عبد الله فرغلى ، وتدور أحداث المسرحية حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.



سيدى الجميلة

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مسرحية "هالو شلبى"

بطولة سعيد صالح، عبد المنعم مدبولى، أحمد زكى، مديحة كامل، عبد الله فرغلى، ليلى فهمى، محمد صبحى، وتدور الاحداث حول قصة فرقة مسرحية مغمورة تسعي للحصول على تمويل لعرض إحدي مسرحياتها، وتقيم بفندق إنتظاراً للممول وهي لا تملك المال حتي لدفع حساب الفندق، مما يوقع أفراد الفرقة في العديد من المشكلات .



هالو شلبى

مسرحية "الراجل اللي جوز مراته"

بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، هالة فاخر، زكريا موافى، الضيف أحمد تدور احداث المسرحية فى قالب من الكوميدية والاستعراض.



الراجل اللى جوز مراته

مسرحية "موسيقى فى الحى الشرقى"

بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، صفاء أبو السعود، فادية عكاشة، زكريا موافى، وتدور أحداث المسرحية فى إطار من المواقف الكوميدية حول حياة قبطان بحرى لديه سبعة أبناء وكيفية تربيته لأولاده بعد وفاة زوجته حتى استعان بفتاة شابة لتعمل كمربية لأطفاله ويتخلل العمل العديد من الاستعراضات الغنائية والراقصة .



موسيقى فى الحى الشعبى

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