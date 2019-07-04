شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المنتج السينمائى عادل الميهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا المنتج السينمائى عادل الميهى، اليوم الخميس، شقيق المخرج الراحل رأفت الميهي.
وأنتج الميهى قبل رحيله العديد الأفلام منها؛ عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال.
وعادل هو شقيق الراحل رأفت الميهي مخرج وكاتب مصري، دخل مجال السينما مع بداية سبعينات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم"شروق وغروب"، من أهم أعماله: سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو.
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