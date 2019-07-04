رحيل المنتج عادل الميهي شقيق المخرج رأفت الميهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: رحل المنتج عادل الميهي عن عالمنا، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عاما. والمنتج الراحل هو شقيق المخرج الكبير الراحل رأفت الميهي، وشارك في التمثيل من خلال 3 أعمال هي شرم برم وجمال عبد الناصر وعشان ربنا يحبك. وأنتج وكان منتجا منفذا في الكثير من الأعمال منها: "السادة الرجال، عبده مواسم، المتوحشة، كوباريا".

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