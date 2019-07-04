أمير طعيمة عن حرق علم إسرائيل: "منظر يفتح النفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لعلم دولة إسرائيل وهو يحترق. وعلق طعيمة: "إيه المنظر اللي يفتح النفس ده". يذكر أن احتجاجات واسعة اندلعت في إسرائيل، بداية الشهر الجاري ونظمها آلاف الإسرائليين من أصل اثيوبي، بعد أن قتل شرطي بالرصاص شابا من أصل أثيوبي، وقام المتظاهرون الإسرائليون بحريق العلم الإسرائيلي.

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