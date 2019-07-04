بالأصفر.. ماجي بو غصن جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت بو غصن في الصور بإطلالة جذابة، ارتدت فستانا طويلا أصفر اللون، بجانب سيارة من طراز قديم. يذكر أن الفنانة ماجي بوغصن شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بروفا" مسلسل لبناني من بطولة أحمد فهمي، نهلة عقل داوود، وتأليف يم مشهدى، وإخراج رشا شربتجى.

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