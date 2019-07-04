أمير كرارة عن شيكو: "أطيب واحد فينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أمير كرارة، صديقه الفنان شيكو بعيد ميلاده الـ39، الموافق اليوم 4 يوليو. ونشر كرارة صورة تجمعه بشيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت أطيب واحد فينا". يذكر أن الفنان أمير كرارة يُعرض له حاليًا، فيلم "كازابلانكا" ويشاركه البطولة غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال

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