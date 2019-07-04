تراند اليوم : صورة فاضحة لابنة فنانة شهيرة مع صديقها



ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بتعليقات غاضبة وهجوم كاسح على ابنة فنانة شهيرة بسبب صورة فاضحة مع صديقها.

ونشرت «تيا ديب»، ابنة الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها على "انستجرام" صورة لها بملابس البحر وهي تستمتع بوقتها مع شاب قالت إنه مصدر سعادتها.

وظهر الشاب في الصورة وهو يقبل تيا في وجنتها وهي ترتدي مايوه، الأمر الذي عرضها للكثير من الإنتقادات.

يشار إلى أن تيا تصالحت مع والدتها الفنانة نوال الزغبي، بعد فترة من الخصومة، وهي تواجدت في حفل إطلاق ألبومها الأخير.

تيا ديب تهوى تصميم الازياء وهي تتخص في هذا المحال وتحلم بأن تصبح مصممة أزياء معروفة.