كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - أعلنت شركة ديزني عن وفاة رسام الرسوم المتحركة ميلتون كوان Milton Quon عن عمر ناهز الـ105 أعوام، بعد أن كان قد توفي في 18 حزيران/يونيو الماضي.

وكان الراحل كوان قد عمل في ديزني خلال العصر الذهبي للرسوم المتحركة، واشتهر بعمله في استوديوهات والت ديزني، التي انضم إليها في عام 1939، ما جعله ثالث أمريكي من أصل صيني يتم توظيفه هناك.

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وكان أول مشروع رئيسي لـ ميلتون كوان من خلال فيلم الفانتازيا عام 1940.

الراحل Milton Quon



وقد أظهر كوان مهارته في حركات Waltz Of The Flowers والرقص العربي في Nutcracker Suite في تشايكوفسكي، والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ ظهورها في الفيلم.

وبعد ذلك تابع مع فيلم Dumbo عام 1941، حيث شغل منصب مساعد الرسوم المتحركة الأول.

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وبعد الحرب العالمية الثانية ، عاد الفنان إلى ديزني لقيادة قسم الدعاية هناك، حيث عرض أعماله في أفلام 1946 Make Mine Music و Song Of The South ، والتي قامت ديزني بسحبها بعد أعوام بسبب محتواها العنصري.

وفي سنواته الأخيرة، لعب أدوارًا صغيرة في أفلام هوليوود، بما في ذلك دوره كراكب في الحافلة المختطفة في Speed.

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