Spider-Man Far From Home غداً في صالات السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - ينتظر عشاق أفلام سبايدرمان أو الرجل العنكبوت بفارغ الصبر فيلمه الجديد الذي سيصدر في الولايات المتحدة يوم غد في 5 تموز/يوليو بعنوان الرجل العنكبوت: بعيداً عن الوطن Spider-Man: Far From Home.



الفيلم المبني علي شخصية الرجل العنكبوت ، من إنتاج كولومبيا بيكتشرز و مارفل ستوديوز ، ومن توزيع شركة سوني بيكتشرز، هو الجزء المكمل لفيلم الرجل العنكبوت: العودة للوطن الذي صدر في العام (2017) و هو الفيلم الثالث و العشرون ضمن عالم مارفل السينمائي ويروي قصة باركر وأصدقائه عندما يذهبون في عطلة الصيف إلى أوروبا.



الفيلم من تأليف كريس ماكينا و إريك سومرز وبطولة توم هولاند Tom Holland في دور بيتر باركر (الرجل العنكبوت) ،,مايكل كيتون في دور أدريان تومز ( مهرب أسلحة) , زيندايا Zendaya في دور ميشيل جونز ( زميلة باركر في المدرسة) , ماريسا تومي في دور ماي باركر( عمة بيتر) , جيك جيلينهال, كوبي سمولدرز, صموئيل أل. جاكسون Samuel L. Jackson وهو من إخراج جون واطس Jon Watts .





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