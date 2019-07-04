انتصار تستعد لبروفات مسرحية اهتزاز

بدأت الفنانة انتصار التحضير إلى مسرحيتها الجديدة "اهتزاز" ، والمقرر عرضها على خشبة مسرح الهناجر خلال الفترة القادمة. حيث يشارك فى بطولة المسرحية بجانب انتصار كل من شادى سرور وإيمان إمام ، وتدور أحداثها فى إطار اجتماعى، حول ثلاثة شخصيات فقط. وإيمان إمام ، وتدور أحداثها فى إطار اجتماعى، حول ثلاثة شخصيات فقط. يذكر أن آخر أعمال انتصار هى مسرحية يعيش أهل بلدى، التى تم عرضها على خشبة المسرح القومى، وشاركت فى بطولتها أحمد سلامة. ومن المقرر أن يعرض لـ انتصار فيلم " خيال المآتة " خلال موسم عيد الأضحى القادم، والذي يشارك فى بطولته كل من أحمد حلمى ومنه شلبى.



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