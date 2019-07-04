في يوم ميلادها.. حكايات ومواقف إنسانية لـ أنجلينا جولي أبكت القلوب قبل العيون

تحتفل نجمة هوليوود أنجلينا جولي بعيد ميلادها اليوم، حيث تمكنت من خطف الأنظار وحب واحترام الجمهور، ليس فقط بسبب أعمالها الفنية ولكن بمواقفها الإنسانية تجاه العديد من اللاجئين والبلدان التي تمر بظروف حرب أو مصاعب أقتصادية، بل وصل الأمر إلى تبنيها عددا من الأطفال من تلك الدول.

كانت زياراتها الأولى عام 1999 إلى "كمبوديا" أثناء تصوير فيلم "لارا كروفت"، وقد كانت تمر البلد آنذاك بأحوال أقتصادية صعبة، مما دفعها لتبني أول طفل لها.

ثم عينت بعد ذلك سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتبدأ بعد ذلك مشوارها

فى زيارة عدد كبير من الدول الأفريقية والآسيوية التي أصابها المجاعات وهددتها الحروب ،وكان من بين تلك الدول لبنان وسوريا وإثيوبيا والكونغو، ضمن قوافل الإغاثة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للإغاثة.

ومع اندلاع الثورة السورية ذهبت إلى هناك وتفقدت مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، وتبنت وقتها الطفل السوري "موسى" ، وقد لاحظ الجميع أنها ترتدى الحجاب فى بعض تلك البلدان.