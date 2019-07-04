تحتفل نجمة هوليوود أنجلينا جولي بعيد ميلادها اليوم، حيث تمكنت من خطف الأنظار وحب واحترام الجمهور، ليس فقط بسبب أعمالها الفنية ولكن بمواقفها الإنسانية تجاه العديد من اللاجئين والبلدان التي تمر بظروف حرب أو مصاعب أقتصادية، بل وصل الأمر إلى تبنيها عددا من الأطفال من تلك الدول.
كانت زياراتها الأولى عام 1999 إلى "كمبوديا" أثناء تصوير فيلم "لارا كروفت"، وقد كانت تمر البلد آنذاك بأحوال أقتصادية صعبة، مما دفعها لتبني أول طفل لها.
ثم عينت بعد ذلك سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتبدأ بعد ذلك مشوارها
ومع اندلاع الثورة السورية ذهبت إلى هناك وتفقدت مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، وتبنت وقتها الطفل السوري "موسى" ، وقد لاحظ الجميع أنها ترتدى الحجاب فى بعض تلك البلدان.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. حكايات ومواقف إنسانية لـ أنجلينا جولي أبكت القلوب قبل العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.