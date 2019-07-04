نيللي كريم : الممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات

عبرت الممثلة المصرية نيللي كريم عن ميلها للسينما الواقعية، مقارنة بالأشكال السينمائية الأخرى كالأكشن والكوميديا، قائلة "أحب السينما الواقعية لأنها الأقرب إلى الحقيقة من الفانتازيا".

وقالت نيللى كريم، فى تصريحات خلال تواجدها بتونس للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية "منارات"، إن الفنون بالنسبة إليها هي الأحب من دراسة العلوم، فقد كانت تنتقل يوميا ذهابا وإيابا من الاسكندرية إلى القاهرة عبر الحافلة لتدرس الفنون وهذا العشق للفن، كما تقول، كان دافعا قويا لتتقن الرقص، وهو ما مهد لها الطريق لتكتسح الشاشة الصغيرة وعالم السينما بعد ذلك.



وعن سر نجاحها في التمثيل، أوضحت كريم أنها كانت قليلة التحدث إلى الناس، وكانت تشاهد سلوكياتهم وتستمع إلى ما يدور بينهم من كلام وما يحدث من

مواقف في الشارع، مضيفة "كل ذلك ساعدني في تقمص الشخصيات التي أديتها بعمق لأنها كانت أقرب إلى الواقع".



وردا عن سؤال ما إذا كانت الأدوار الكوميدية أقرب إليها من الأدوار الأخرى، نفت نيللي كريم عن نفسها صفة الممثلة الكوميدية، قائلة "أنا غير مصنفة كممثلة كوميدية، بل أنا ممثلة أتقمص جميع الأدوار ولا يهم إن كانت كوميدية أو درامية".

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وشددت نيلى على أن ما يهمها في العمل الدرامي التلفزيوني أو السينمائي هو السيناريو وموضوع العمل، "فالممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات وليست هناك شخصية أحب إلي من أخرى"..ولم تنف نيللي كريم تقمصها لشخصيات أتعبتها كثيرا

على غرار دورها في مسلسل "سقوط حر" (2016)، مضيفة "هناك شخصيات ألقي بها مباشرة بعد انتهاء التصوير ولا أعود إليها، لكن في المقابل هناك شخصيات أديتها وظلت معي بعد التصوير، وليس أجمل من ذلك تذكر أولى الأعمال في مسيرتي الفنية".



وحول احدث الاعمال الفنية التى تشارك بها ، اشارت كريم الى مسلسل ''النصابين'' الذي يشاركها بطولته آسر ياسين وهو مسلسل رومنسي كوميدي من إخراج أحمد مدحت.



والممثلة نيللي كريم هي من مواليد سنة 1974 بمدينة الاسكندرية المصرية لأب مصري وأم روسية.



التحقت بمدرسة الباليه في سن الرابعة وعملت راقصة باليه في دار الأوبرا المصرية بداية من سنة 1991 بدأت مسيرتها الفنية من خلال فوازير رمضان سنة 1999.



ثم شاركت إلى جانب الممثلة المصرية فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر"، وهو ما فتح لها أبواب الشهرة والنجومية في الأعمال الموالية، فقد ظهرت نيللي بعدها في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية أبرزها "سحر العيون"و "678" و"واحد صفر".