أصالة : يجب أن يتوحد العرب لمواجهة العنصرية

وجهت المطربة السورية رسالة قوية تنادي فيها بالوحدة العربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " قالت فيها : " كمّ هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور ، كان من المفروض أنّ يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربيّة ، وبالتّعاضد الإنساني ، خصوصاً عندما

يتعرض شعب من شعوبنا العربيّة لمحنة ليس له فيها يدّ.

وأضافت أصالة:"كمّ هو مُخجل الكلمات العنصريّه من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد) ، حين تخرج من أفواه منّ توقّعنا أنّ لايتلفّظ بهذه الكلمات الدّخيلة على لغتنا الإنسانيّة، بلادنا تشتكي أكثر ممّا تتألّم لمصابها، من

حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصريّة".

وتابعت قائلة: "أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا ، يتكلّم ذات لغتي أو لا ، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من أحتاج مساعدتي ، سواء بيتي أوّ حضني ، أوّ كلمه قدّ تُعينه على ماهو فيه ، لا للعنصريّه ، كلّنا إخوه ، فالضّغيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه #لا للعنصريّة".