أصالة : يجب أن يتوحد العرب لمواجهة العنصرية

وجهت المطربة السورية رسالة قوية تنادي فيها بالوحدة العربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " قالت فيها : " كمّ هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور ، كان من المفروض أنّ يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربيّة ، وبالتّعاضد الإنساني ، خصوصاً عندمايتعرض شعب من شعوبنا العربيّة لمحنة ليس له فيها يدّ.
وأضافت أصالة:"كمّ هو مُخجل الكلمات العنصريّه من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد) ، حين تخرج من أفواه منّ توقّعنا أنّ لايتلفّظ بهذه الكلمات الدّخيلة على لغتنا الإنسانيّة، بلادنا تشتكي أكثر ممّا تتألّم لمصابها، من
وتابعت قائلة: "أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا ، يتكلّم ذات لغتي أو لا ، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من أحتاج مساعدتي ، سواء بيتي أوّ حضني ، أوّ كلمه قدّ تُعينه على ماهو فيه ، لا للعنصريّه ، كلّنا إخوه ، فالضّغيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه #لا للعنصريّة".
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