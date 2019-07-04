بالفيديو..كارول سماحة تطرح أغنية "انشالله"

طرحت الفنانة كارول سماحة أغنيتها الجديدة "إنشالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع عادل حقي، وبلغ عدد مشاهداتها في الساعات الأولى من طرحها أكثر من زكي، توزيع عادل حقي، وبلغ عدد مشاهداتها في الساعات الأولى من طرحها أكثر من5000 مشاهدة. يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية أغنية"المطلقة" التي طرحت على "يوتيوب" وحصدت أكثر من مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات علي مولى، وهي من ألحان وتوزيع ميشيل فاضل.

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