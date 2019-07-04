فاجأ الفنان رامز جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة له وهو متواجد في الأهرامات، حيث ظهر في الصورة وهو واقف وخلفة تمثال أبو الهول . في الصورة وهو واقف وخلفة تمثال أبو الهول . وعلق رامز علي الصورة قائلا : " أبو رامز مع أبو الهول " . يذكر أن فيلم" سبع البرمبة " آخر الأفلام التي شارك في بطولتها رامز جلال وهو من إخراج محمود كريم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يشجع السياحة المصرية علي انستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.