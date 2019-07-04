السبت.. عمرو الليثي يلتقي مع أشهر كاتب قصص رعب علي النهار

يواصل برنامج واحد من الناس حلقاته في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل المذاع عبر شاشة النهار بمبادرات الخير المختلفة في كل محافظات مصر ويستمر في تقديم الخدمات الطبية والصحية . في كل محافظات مصر ويستمر في تقديم الخدمات الطبية والصحية . ويلتقي الإعلامي د. عمرو الليثي مع محمد عصمت أشهر كاتب قصص رعب والذي يروي حكايات عجيبة وقصصا واقعية أغرب من الخيال ونعيش معه في عالم من الخوف والغموض والإثارة.

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