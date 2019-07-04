رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفستان قصير

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة مثيرة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، وعلقت عليها قائلة : "أتمني لكم عطلة نهاية الأسبوع مليئة

بالحب والضحك " .

وظهرت الفنانة رانيا في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر قصيرا، وتلقت العديد من التعليقات منها

ما هو إيجابي وما هو لاذع وسلبي.

يذكر أن مسلسل " كأنه امبارح " آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة رانيا يوسف وقامت ببطولته مع محمد الشرنوبي، وهدى المفتي وهو من إخراج حاتم علي.

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