رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفستان قصير

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة مثيرة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، وعلقت عليها قائلة : "أتمني لكم عطلة نهاية الأسبوع مليئةبالحب والضحك " .
وظهرت الفنانة رانيا في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر قصيرا، وتلقت العديد من التعليقات منها
يذكر أن مسلسل " كأنه امبارح " آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة رانيا يوسف وقامت ببطولته مع محمد الشرنوبي، وهدى المفتي وهو من إخراج حاتم علي.
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