فن ومشاهير

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفستان قصير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت الفنانة صورة مثيرة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، وعلقت عليها قائلة : "أتمني لكم عطلة نهاية الأسبوع مليئة

بالحب والضحك " .

وظهرت الفنانة رانيا في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر قصيرا، وتلقت العديد من التعليقات منها

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ما هو إيجابي وما هو لاذع وسلبي.

يذكر أن مسلسل " كأنه امبارح " آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة رانيا يوسف وقامت ببطولته مع محمد الشرنوبي، وهدى المفتي وهو من إخراج حاتم علي.

.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفستان قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا