مسار إجباري يشوق جمهوره إسكندرية بأحدث حفلاته

نشر الفريق الغنائي الشهير إعلان تشويقي لحفله القادم في الإسكندرية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وأعلن فريق مسار إجباري عن حفله قائلاً :"يا إسكندرية جايين لكم قريب جدا وحشتونا" يذكر أن آخر حفلات مسار إجباري كانت على المسرح المكشوف بدار الأوبرا ضمن فعاليات الأنشطة الاحتفالية الصيفية هناك، وقدموا العديد من أغنيات ألبومهم الأخير "الألبوم" ومنها: كائن فضائي، نهايات الحكاوي، فاكرة".

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