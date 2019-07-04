كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبطال حلقات السلسلة الوثائقية "هيا شباب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتناول الحلقات الدرامية "هيا شباب" التي أنتجتها شركتى "قناة جريت وال إليت (سور الصين العظيم )، وشركة "الصين للاتصالات الدولية المحدودة" قصص مفعمة بالحياة تروي جهود الشباب الصيني المعاصر الذي كان كل فرد منه يتسم بالتمثيلية والنموذجية والإنفراد من أجل خلق وإدراك قيمة الذات.

وتحتوي سلسلة "هيا شباب" علي 7 قصص وهم: "فتاة فوق جبل الثلج"، و"سماء تحت الأرض"، و"سائرة تحت السماء المرصعة بالنجوم"، و"الأخت لين في حلبة المصارعة"، و"شباب جديد في عصر ما بعد الراديو"، و"أيام فوق السحاب"، و"سرعة الحنان".

الحلقة الأولى "فتاة فوق جبل الثلج"

شياو شي فتاة من جيل الثمانينات ارادت إدراك الحياة عبر صعود جبل الثلج. فوق الجبل ساورتها فكرة الصعود. وفي طريقها نحو القمة وجدت شياو شي ملجأها (مأواها\ مبتغاها).

"بالنسبة لي لم يعد الصعود من عدمه مهما، يكفيني فقط السير نحوها."

إذا كان الجبل هو مبتغاك فأبحث عنه، وإذا كان البحر هو مبتغاك فأبحث عنه. البساطة الحرية الحماسة، هذه هي أحلام شياو شي.

الحلقة الثانية "سماء تحت الأرض"

في عالم الظلمة تحت الأرض، ما هي الزاوية التي تحتاجها عينان لتستشعر الضوء؟ المجهول؟ الغامض؟ خفقات القلب؟ جاء تشو يوان جيه ليفك الغموض عن الكهف الواقع تحت الأرض. من المعروف أن كهف مياوتينغ هو الأكبر، لم تدب قدم به منذ عام ١٩٨٩. ٦ أيام ١٤٤ ساعة ٨٦٤٠ دقيقة ركب تشو يوان جيه الخطر واستكشف الطبيعة بدافع البحث الدؤوب عن الجمال.

الحلقة الثالثة "سائرة تحت السماء المرصعة بالنجوم"

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من أجل رؤية المشهد الذي لا يمكن رؤيته إلا ل ٠.٠١ ٪ من الناس في العالم، أصبحت يي تسي يي مصورة للسماء ذات النجوم. عدم فهم الناس ومعارضة والديها والمعوقات الأخرى كل هذا لم يعرقل (يمنع) تلك الفتاة المحبة للسماء ذات النجوم أن تعبر عن شغفها بالتصوير. فعندما تتأمل ضوء تلك العجائب، يخفق قلبها وتبصر الأرض والكون من جديد، بل حتى قيمة الحياة، بل وتفهم حب الطبيعة والحياة.

الحلقة الرابعة: الأخت لين في حلبة المصارعة

صعدت لين خي تشين إلى منصة أرفع منافسة في عالم القتال وسط مناخ من التحيز. قبل أن تفوز بالبطولة، كانت محاطة بأصوات من التعجب والمعارضة. في البيت نصحها والديها بالتخلي عن حلمها؛ وفي قريتها قالوا لها آخرون أنها تتجه لعالم لا يناسبها؛ بل وحتى في ساحة التدريب، لم تكن تحظى بترحيبا كما كان الحال مع اللاعب تشونغ تسي. ومع ذلك صمدت وسارت طريقها، وحققت حلمها. في عام 2015 نزلت ساحة فنون القتال المختلطة MMA، وفي بطولة العالم للقتال المختلط لعام 2017 52.2 كجم، هزمت خصم الفريق الروسي وفازت بالميدالية الذهبية، محققة انطلاقة الميدالية الذهبية للصين في بطولة فنون القتال المختلط العالمية.

الحلقة الخامسة: "شباب جديد في عصر ما بعد الراديو"

هي مذيعة في الراديو وموسيقية مستقلة وهي أيضًا راعي اجتماعي، ورائدة في عالم الأزياء، ولاعبة بيسبول وملاكمة... من الصعب إعطاء هذه الفتاة علامة واحدة، أنها تجلب لك دائمًا "مفاجأت" غير متوقعة. . "شباب تشنغدو جديد، هنا حيث يجتمع المتشابهون، مرحبا بالمزيد من شباب تشنغدو الجديد"، تبدو هذه كأنها الكلمات الترحيبية لبرنامج سي سي سي. اليوم أصبح شباب تشنغدو الجديد ملتقى تجمع المتشابهين والتي ستظل دوما تستكشف النفوس الطواقة للمرح والمواقف المسؤولة.

الحلقة السادسة "أيام فوق السحاب"

قلما يدفع أحد الأصدقاء الذين تعرف عليهم بحكم العمل تشانغ ليانغ أن يبدأ الوصال، فكان عليه أن يواجه مخاوفه، ويتمالك نفسه رويدا رويدا، ويقترب من هدفه ببطء. فلم تكن له حيلة إلا أن يحب تشانغ ليانغ هذا، فجاب طرق الصين كافة على مدار ١٠ سنوات، خلال هذا العقد تذوق المتعة (الإثارة) والسعادة التي قلما تجد أحدهم في العالم قد تذوقها. ومن هنا وجد نفسه الحقيقة واختار الحياة بكل حرية.

الحلقة السابعة "سرعة الحنان"

في السابعة والعشرين من عمرها، طرأ عليها تغيير كبير تحطم قلبها وفقدت وظيفتها، فاسودت الحياة بعين لي خه. حتى أصبحت دراجة نارية كل حياتها. بالرغم من ضوضاء المحرك القوي للدراجة وصوته الذي يهز السماء إلا أن قلبه هادئ. سقوطها مرة جعلها تودع ساحة السباق، وتحمل على عاتقها مهمة قيادة أول فريق صيني نسائي للدراجات النارية، كانت الدراجة النارية السر وراء دفء مشاعر لي خه والتي جعلتها تعيش بالصورة التي كانت تتمنى.

في الموسم الأول من هيا شباب بداية من ٤ مايو ٢٠١٩ اتخذ دور الريادة وعرض على قناة روائع سور الصين (Great Wall Boutique Channel) للبث الخارجي، وفي الوقت نفسه عرض على تطبيق روائع سور الصين (the Great Wall Boutique APP)، وقناة روائع سور الصين على اليوتيوب (Great Wall Boutique Channel).