تفاصيل رحلة عمرو دياب ودينا الشربيني إلى أسبانيا

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 05:58 مساءً - كشف مصدر مقرب من الفنان المصري ” عمرو دياب ” عن أسباب الرحلة التي جمعت بين عمرو دياب والفنانة ” دينا الشربيني ” بمدينة ماربيلا في أسبانيا .
حيث ظهرت صورة تجمعهما عبر حساب عمرو دياب على موقع ” إنستجرام ” وعلق عليها : ” الآن من ماربيلا ” .. والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت جدلا كبيرا .
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