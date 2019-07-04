فيديوجراف.. فيليكس موهبة برتغالية تقتحم قائمة الصفقات الأغلى بالتاريخ‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات جواو فيليكس، المنضم حديثا لصفوف أتلتيكو مدريد، خامس أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بقيمة 126 مليون يورو، قادما من بنفيكا البرتغالي.

وأصبح فيليكس أغلى لاعب برتغالي على الإطلاق متخطيا مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

"العين الرياضية" تستعرض من خلال الفيديوجراف التالي، دخول فيليكس ضمن قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ كرة القدم.