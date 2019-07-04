دبكة شعبية على الكراسي المتحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "سوا" فرقة شعبية في غزة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمارس الدبكة الفلسطينية على مقاعد متحركة. عبير الهركلي، مديرة فرقة "سوا" لدبكة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت أنهم أدخلوا بعض التعديلات على الدبكة لتناسب أعضاء الفرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الشبان والأطفال الذين كانوا ضحية جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

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