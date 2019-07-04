فن ومشاهير

نيكي ميناج تُشغِل مواقع التواصل مع إعلان حفلها في جدة

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""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر اسم مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج(Nicky Minaj) مواقع التواصل العربية بعد أن أعلنت الجهات المنظمة لمهرجان الموسيقى في جدة عن مشاركتها ضمن فعاليات #موسم_جدة بتقديم عرض موسيقي في المملكة العربية بتاريخ 18 يوليو الجاري. حيث تساءل المغرّدون عن الملابس التي سترتديها في الحفل لكونها اعتادت الملابس الإستعراضية الجريئة وغير المحتشمة، وسأل أحدهم: "طب هي مستوعبة إنها جاية جدة هتلبس عباية زينا ولا بلوزة وتنورة ولا مصمم أحلام بيصمم لها فستان"؟

وفيما راح بعضهم لأبعد من ذلك مشيراً إلى أنها اعتادت استخدام عبارات تُعدّ منافية للآداب في المملكة المحافظة، اعتبر آخرون أن أدائها ليس مناسباً لموقع الحفل القريب من مكة المكرمة، بينما رحب فيها بعض المغرّدين باعتبارها "ملكة"، ونجمة محبوبة، فيما وجه أحدهم سؤاله للمعترضين على حفلها: "إن كنتم تعترضون على حفلها فلماذا تتابعونها على مواقعها الخاصة؟ وكيف تعرفون كل شيء عنها إن كنتم لا تتابعونها؟!

 

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