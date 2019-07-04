أصالة تدخل على خط المواجهة بين بلقيس وفجر السعيد

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: دخلت الفنانة أصالة نصري على خط المواجهة بين الفنانة بلقيس فتحي والاعلامية الكويتية فجر السعيد. حيث آزرت تغريدة "فتحي" التي سخرت من "ناموسة" قرصتها دون أن تسمّي "السعيد" باسمها فكتبت "ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق، وماتت الله يرحمها الزبدة غسلت يدي بالصابون، وحالياً أحتسي القهوة هي اللي بدت".

وردت عليها أصالة ساخرة: "يابيبيتي قرصة الناموس بتدايق بذات الّلحظه وخلص ، عقمي مكانها بالصّبر ، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس ، حتّى ماترشّي المكان مشان ماتدايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك، صحّه وألف هنا".

وكانت الأزمة قد بدأت بموقفٍ ساخر أطلقته "فجر" حول الدعوى القضائية التي رفعتها بلقيس ضدها؛ بعدما تحدثت عنها وعن والدها وجنسيتها من قبل بطريقة وصفتها "فتحي" بـ "غير اللائقة" من خلال برنامجها "هنا الكويت". حيث تعمّدت "السعيد" عدم ذكر اسمها مدعية نسيانه، وقالت: "لا أعرف هي يمنية أم إماراتية، إذ إنها الآن تقول عن نفسها إنها إماراتية". ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو من الحلقة، وكتبت تعليقاً عليه: "لتتطرق لذكر عدد من الفنانين الذين أصبح لديهم جنسيات أخرى مثل ماجد المهندس وأصالة". وعلقت: "طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب اللي بدأ عراقي ثم أصبح سعودي ماجد المهندس والمطربة اللي بدأت سورية ثم صارت فلسطينية وأخيراً بحرينية أصالة.. يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا ما يصير".

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الجدير ذكره أن بلقيس لم تذكر اسم "السعيد" في برنامجها، لكن الإعلامية الكويتية فهمت أن التغريدة موجهة لها، وطالبت المغنية بالتأكيد أو النفي مهددة بمقاضاتها. وذلك في تغريدة ردت فيها على تدوينة "فتحي" عن الناموسة كاتبة باللهجة الكويتية: "حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا".