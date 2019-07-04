شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. هل تتولى انجيلينا جولى رئاسة الولايات المتحدة قريباً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة انجيلينا جولى بعيد ميلادها الرابع والأربعين حيث ولدت عام 1975 فى الرابع من يوليو وتمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب كواحدة من أهم نجمات هوليود اللاتي حصدن أرقاماً كبيراً فى عالم الإيرادات بالإضافة إلى نيلها إعجاب الملايين بفضل مواقفها الإنسانية.





أنجيلينا جولى التي تحظى بشعبية كبيرة ربما نراها خلال الفترة القادمة مرشحة لمقعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما أعلنت عن نيتها فى ذلك خلال تصريحات لصحيفة vogue الأمريكية لم تستبعد فيها ترشحها للرئاسة الأمريكية بدورتها القادمة، وانتقالها من السجادة الحمراء وسط الفنانين للسجادة الرسمية بجوار المسئولين والرؤساء، وهو الخبر الذى حظى وقتها أثناء الإعلان عنه فى وقت سابق من العام الجاري بتأييد من جانب محبيها حول العالم نظراً لنيلها إحترام قطاع كبير من الشعوب ممن يثنون على تأييدها ووقوفها إلى جانب ضحايا الحروب واللاجئين حول العالم.

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