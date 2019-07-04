شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور شاهد صور المطربة أمينة من حفل الطائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل جمهور الطائف المطربة أمينة بحفاوة شديدة، خاصة وإنها الحفل الأول لها في المملكة العربية السعودية، والتي أٌقيمت مساء الأمس الاربعاء ضمن فعاليات مهرجان الطائف والذي تقيمه الهيئة العامة للثقافة، وقدمت عدد كبير من المفاجآت لجمهور الطائف من الأغاني وخاصة باللهجة الخليجية وغيرها من ألبومها الأخير.

وعبرت أمينة عن سعادتها للجمهور عن تواجدها بين أهالي الطائف واستقبالهم لها بحفاوة شديدة، بل ومشاركتهم لها بالغناء بعدد كبير من أغانيها ومنها الحنطور، مؤكدة علي سعادتها بحفظهم وتواجدهم بأعداد كبيرة في هذا الحفل.

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ومن المقرر أن تتوجه أمينة إلى جدة عروس البحر الأحمر حيث ستقدم حفل اخر يوم 6 يوليو في مهرجان يحمل Jeddah World Fest والذي سيقام في المسرح الروماني بواجهة جدة البحرية، ويشاركها المطرب العراقي محمد السالم. ويحمل المهرجان شعار "جاية علي جدة" والذي يضم عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والترفيهية.