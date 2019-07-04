شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. بيت الفنون يقدم"بحر الهوى" و "سحر الأحلام" بالقاهرة والأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، عرضين مسرحيين من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وذلك ضمن خطة البيت بالموسم الصيفى 2019 .

حيث يقدم البيت العرض الكوميدى الغنائي "بحر الهوى" قريبا فى القاهرة والأسكندرية، بعد نجاحه فى موسمه الأول بصيف 2018 على مسرح جمصة، البطولة للفنانين"علا رامي، عادل انور، هانى النابلسي، فيصل خورشيد، سيف عبد الرحمن، نوال سمير، حسان العربي، سعاد الهوارى، تقوى فوزى، أحمد زايد، عاطف سعيد"، ديكور وملابس محمد خبازة، أغانى مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، استعراضات عزت أبو سنة، مخرج منفذ طارق حسن وهالة الصباح، مساعدو الاخراج "ابراهيم ابو النجا - شادى حمدى العربي - أحمد سمير زايد"، بالاشتراك مع فنانى الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، تأليف محمد عبد الله، إخراج هاني النابلسي .





كما سيقدم البيت، الموسم الأول للعرض المسرحى "سحر الأحلام" فى منتصف شهر يوليو الجارى على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، البطولة للفنانين" مجدي فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أمنية فتحى، ياسر حسن"، أشعار كوثر مصطفي، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور ابراهيم الفوى، أزياء جملات عبده، نحت سارة العقيلي، مخرج منفذ سامى المصرى، تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.

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