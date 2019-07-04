شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يصور مشهد حفل زفافه على منة شلبى فى "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد حلمى مشهد من فيلمه "خيال مآتة" اليوم الخميس فى ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى، ويتضمن المشهد بحفل زفافة على النجمة منة شلبى والتى تشاركه فى بطولة العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وأوشك حلمى على الانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث الفيلم.

ويدخل الفيلم عمليات المونتاج والمكساج الفترة المقبلة بعد إنتهاء فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، استعداداً لطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل لينافس به حلمى بعد فيلمه الأخير "لف ودوران".

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وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

"خيال ماَته" من بطولة الفنان أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب،عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.