شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يلحن عبد الوهاب لسعاد محمد وقال عنها "قضت على أغنية أنا هويت"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوتها ينقلك إلى عالم أخر بما يحمله من صفات وقدرات لم تتوافر لغيره ، خليط من الرقة والعذوبة والقوة والجمال ، تشعر أنك تحلق فى السماء حين تسمعها تشدو بأروع الأغانى والألحان فى فيلم الشيماء ، يهتز قلبك مع طبقات صوتها وهى تردد " يامحمد " أو حين يبكى هذا الصوت فى أغنية و"اجريحاه" ، ويرقص القلب فرحأ حين تغنى " طلع البد علينا ومن النور ارتوينا"، تشعر أنه لا يمكن لأحد أن يفوق عليها حين تسمعها تغنى "أنا هويت" ، وتشعر بالحنين ولوعة الفراق حين تسمعها تردد " وحشتنى عدد نجوم السما".

إنها الفنانة والمطربة الكبيرة سعاد محمد التى تحل ذكرى وفاتها اليوم حيث انتقلت إلى جوار ربها فى 4 يوليو من عام 2011 ، والتى صنفها الكثيرون بأنها أحد أجمل الأصوات النسائية وأطلق عليها الشاعر عبدالفتاح مصطفى قيثارة السماء ، كما سماها الأديب أحمد عسة "شادية العرب".

وتعاونت سعاد محمد مع عمالقة الفن والتلحين، ومنهم زكريا أحمد ، محمد القصبجى ، رياض السنباطى وأحمد صدقى، وبليغ حمدى، وعبدالعظيم محمد، والموجى، ومحمد فوزى، ومحمد سلطان، وفريد الأطرش الذى سمح لها بغناء أغنيته بقى عاوز تنسانى، وقال لها بعد أن غنتها «إيه الحلاوة دى ياسعاد أنت غنتيها أحسن منى»، وكان يحرص أن تكون موجودة فى حفلات الربيع التى يشارك فيها.

ورغم الشهرة والنجاح الذى حققته سعاد محمد إلا أنها لم تتعاون مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رغم إعجابه وإشادته بصوتها.

Advertisements

وعن علاقة سعاد محمد بموسيقار الأجيال قال ابن زوجها الكاتب الصحفى عماد فتوح أن الموسيقار محمد عبدالوهاب اتصل بسعاد محمد بعدما غنت (أنا هويت وانتهيت ) لسيد درويش ، والتى سبق وغناها عبدالوهاب بنفسه ، و دار بينهما الحوار التالي ، كما روته سعاد محمد ، حيث قال لها موسيقار الأجيال: ايه اللي عملتيه في دور ( أنا هويت ) يا ظالمة ، حد يغني كده ، فردت سعاد محمد : ليه يا استاذ ، هو انا ما غنتش كويس ؟

ليجيبها عبدالوهاب : "انت مش عارفه عملتي ايه ، انت قضيتي على الغنوة دي علشان ماحدش غيرك حيقدر يغنيها بعدك ، انتي كنتي هايلة "، كما أن عبد الوهاب أعرب أكثر مرة عن رغبته في أن تعيد سعاد غناء عدد من أغنياته القديمة ، لكنها كانت تفضل أن تفوز بلحن منه وضعه خصيصا لصوتها، ولكن هذا لم يحصل.

ويفسر ابن زوج سعاد محمد عدم تلحين عبدالوهاب لها مشيرا إلى أن طموحه للتلحين لأم كلثوم جعله يصرف النظر عن التلحين لسعاد محمد ، خاصة ان صوتها قريب من صوت ثومة ، معتقدا أنه لو قام لحن لسعاد محمد سوف يقضي على حظه في التلحين لكوكب الشرق.

فيما قال رشاد فتوح ابن المطربة سعاد محمد إنه كان مع والدته فى ماسبيرو، وقابلت عبدالوهاب فقالت له: «مش هتدينى لحن يا أستاذ، فرد: أنت جبتى كلمات وأنا ملحنتهاش يا سعاد هاتى كلمات وأنا ألحن لك»، مؤكدا أن موسيقار الأجيال كان دائم الاتصال بوالدته إذا ما تأخرت فى تقديم عمل جديد، وكان يسألها: «فينك صوتك ده مايتسابش يا سعاد».