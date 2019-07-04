شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..أحمد شيبة يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أحمد شيبة حفلا غنائياً اليوم الجمعة بالساحل الشمالي ، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددًا من أغانيهما المتنوعة.

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.