شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى مهنئا صديقة شيكو بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا شيكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل الفنان أحمد فهمى، بعيد ميلاد صديقه الفنان شيكو، متمنيا له السعادة و النجاح فى حياته الشخصية و الفنية.

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ونشر أحمد فهمى، صورة مع صديقه شيكو، عبر حسابه على " إنستجرام"، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا شيكس".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.