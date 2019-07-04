شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صور رسمية من زفاف صوفى تيرنر وجو جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صوفى تيرنر أخيرا أول صورة رسمية من حفل زفافها الثاني والذي أقيم مؤخرا في فرنسا وهو الحفل الذي أقتصر على الأهل والأصدقاء. نجمة Game of thrones صوفى تيرنر الشهيرة بـ سانسا ستارك نشرت الصورة عبر حسابها علي انستجرام بعد 4 أيام من زواجها بالمغني جو جوناس. صوفي وجو احتفلا بزفافهما من قبل وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وأقيم فى لاس فيجاس وحضره أشقاء جو وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا. Advertisements ويبدو أن الزوجين تعلما الدرس من حفل الزفاف الأول الذي قام فيه الدي جي ديبلو بنشر وقائع حفل الزفاف بخاصية اللايف، حيث منعا ديبلو من استعمال هاتفه المحمول وقاموا بسحبه منه حتي لا يقوم بنشر الصور علي مواقع السوشيال ميديا.







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