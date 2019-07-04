خاص بالصور- اليسا في مبادرة انسانية فريدة.. اطلاق مجموعة مجوهرات وهذا هدفها

بحضور الاصدقاء والزملاء وعدد من اهل الفن والصحافة والاعلام، اطلقت النجمة اللبنانية اليسا، من فندق فينيسيا ببيروت، بالتعاون مع دار Lavalliere، مجموعتها الجديدة من المجوهرات التي حملت شعار “never give up”.

لم تأتِ فكرة اطلاق هذه المجموعة من عدم، حيث حملت اليسا في طيّات هذه الخطوة رسالة انسانية، نابعة من تجربة شخصية خصوصًا بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي اصابها العام الماضي.

فقد اكدت اليسا ان ريع جزء من هذه المجوهرات سيذهب لمساعدة اشخاص يعانون من المرض عينه، وغير قادرين على تأمين المبلغ الذي يتطلبه العلاج، مشددة بالتالي خلال كلمة لها على ضرورة الكشف المبكر لتفادي المرض، اذ كلما اكتُشف المرض وهو في بداياته، كلما كانت نسبة الشفاء منه اكبر.

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قدّم الحفل الاعلامي نيشان، الذي اثنى على قوة وصلابة اليسا في مواجهتها لهذا المرض الخبيث، كما جرأتها على الاعلان عن وضعها الصحي ومرضها وتحويل هذه التجربة المرة الى رسالة حلوة ودرسا وافادة تقدمه لمتابعيها ومحبيها وكل الناس.

وبعد اطلاق المجموعة، عقدت اليسا مؤتمرًا صحافيًا اجابت فيه عن عدد من الاسئلة التي طرحها الصحافيون، حيث تحدّثت عن علاقتها بشركة الانتاج “روتانا”، لافتة الى أنها تعمل على إنجاز آخر ألبوم لها مع “روتانا”، كما شددت على انها لن تبيع صوتها بعد اليوم ولن يكون صوتها ملكًا لشركة معينة، فهذا امر غير وارد، بحسب تعبيرها، لكنها في المقابل لا تمانع في التعاون مع “روتانا” مجدداً، إن وُجدت صيغة مناسبة للطرفين.

وفي سياق مختلف، سئلت اليسا عما إذا كانت ترحّب بمصالحة تجمعها بالفنانتين نوال الزغبي ونجوى كرم على غرار المصالحة التي حصلت مؤخرا بين نجمات التمثيل اللبنانيات، حيث أكدت اليسا أن لا خلاف بينها وبين أي أحد، كما انها قد تبادر إلى إلقاء التحية عليهما إذا التقت بهما يومًا، معتبرة ان الصحافة هي التي تفاقم الامور بعض الاحيان.

موقع “الخليج 365” كان متواجدًا في الحفل، حيث التقى خبير التجميل بسام فتوح الذي شدد على دعمه لاليسا ووقوفه بجانبها في كل الاوقات، لافتا بالتالي الى المبادرة الانسانية التي قامت بها اليسا والتي شارك فيها هو ايضا اذ اشترى قطعة من مجموعة “never give up” والتي سيعود ريعها لمعالجة المصابين بالسرطان وهذا امر مهم للغاية خصوصا في زمننا هذا. من جهة اخرى لفت فتوح الى ردة الفعل المميزة التي لاقاها من الجمهور بعد التعاون مع اليسا في eyeshadow تضم ١٨ لونًا بتركيبات مبتكرة، والتي أكد فتوح انها بيعت جميعها في لبنان.