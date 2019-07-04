مستقبل فرقة سبايس غيرلز بات في خطر.. ما علاقة ميلاني سي؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن أحاطَ الغموضُ بمستقبلِ فرقة "سبايس غيرلز"، إثرَ رفضِ النجمة، جيري هورنر، المواصلةَ مع زميلاتها، ها هي النجمة، ميلاني سي، تزيدُ من هذا الغموض، مع اعتزامها الغناء بمفردها!
وكشفت صحيفة "ذا صن"، أن ميلاني، تواصلُ العمل بجدٍ الآن، للانتهاء من تسجيل أغنية سولو، وأنها تخطط للعودةِ هذا العام، بطرحها تلك الأغنية، التي ستكون باسم High Heels.
وفي ذات السياق، أشارت الصحيفة إلى أن ميلاني، ظلّت منشغلةً بالعملِ على هذهِ الأغنية خلال الأسابيع الماضية، في الأستوديو، وأنّها تودُ أن تعقب الأغنية، بإطلاقِ ألبومٍ خاص بها وحدها.
وقالت الصحيفة إن اتخاذ ميلاني، قرارها بالعمل بمفردها من جديد، سوف يؤثرُ بالسلبِ على أي مواعيدٍ مستقبلية، تخصُ جدول حفلات الفرقة، مع إعلان ميل بي، عن أن الفرقة ربما تنتقلُ بجولتها العالمية، لأستراليا في شباط/فبراير، ومن ثم تراجعها عن ذلك الإعلان، في وقتٍ لاحق.
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