أبلة فاهيتا تدعو متابعيها لحضور عرضها في جدة

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الدمية أبلة فاهية بعرضٍ مسرحيّ خاص مع الفنان المصري خالد سليم على المسرح الروماني في مدينة جدة على الواجهة البحرية مساء 11 يوليو الجاري. ولقد علقت صفحة الدمية الرسمية على "تويتر" في ترويجها للعرض بتدوينة جاء فيها "الأرملة الشاطرة مش محتاجة محرم علشان تخش السعودية.. #الأبلة_في_جدة #موسم_جدة". وقالت في تعليقٍ صوتي: "بونسوار جدة. أنا مبسوطة خالص لمشاركتي بغعاليات موسم جدة. آه حاستناكم في المسرح الروماني"



يُذكر أن "أبله فاهيتا" هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصرى حاتم، الذي درس المسرح وسافر وأكمل دراسته الفنيه في أميركا وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا، وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في العام 2011 قبل أن تنضم لشبكة تلفزيون CBC المصرية في برنامج كوميدي يسمى "الدوبلكس" لتعويض غياب البرامج الساخرة من شاشة القناة. توقفت لفترة بسبب مواقفها السياسية الساخرة، لكنها ابتعدت عن الشؤون السياسية وعادت بمواضيع اجتماعية وفنية ولقاءات مع النجوم