شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشن هجوما على وزير الثقافة التونسى وتطالبه برد حول إلغاء حفلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت النجمة التونسية لطيفة هجوما حادا على وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، بعد إلغاء عدة حفلات لها خلال الفترة الماضية، حيث كان من المقرر أن تحيى حفلا غنائيا كبيرا خلال افتتاح مهرجان صفاقس الدولى، وبعد حجز التذاكر ومعها 10 من فرقتها الموسيقية، تم إبلاغها أن الحفل ألغى بدون أسباب، كما كان من المفترض أن تحيى حفلا غنائيا فى ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 أغسطس المقبل، حيث أبلغها مدير المهرجان مهدى السيفاوى بإلغاء الحفل بدون أسباب واضحة.

وقالت لطيفة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك فئة معروفة بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية فى وزارة الثقافة التونسية تهاجمنى وتحاربنى منذ سنوات، خاصة أن هذه الفئة متوغلة دخل الوزارة وتملى قراراتها على الجميع، والكل يعلم هذه الفئة التى ابتلينا بها فى العالم العربى أجمع، الذين يضربون ويقتلون أبناءنا فى كل مكان، مشيرة إلى أن هذه الحملة تحاك ضدها بطرق غير معروفة وغير مبررة، حيث ترجح أن هذه الحملة بسبب إقامتها فى مصر واستقرارها على الأراضى المصرية منذ 30 عاما، موضحة أنها تطالب وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين برد حول إلغاء حفلاتها بدون أسباب، علما بأن هناك زملاء مطربين لم يتم إلغاء حفلاتهم.

وأشارت لطيفة إلى أنها قابلت وزير الثقافة العام قبل الماضى وعرضت عليه إقامة حفلات خيرية لصالح بلدها تونس، مشيرة إلى أنها أكدت للوزير تبرعها بربح هذه الحفلات لبناء المستشفيات والمدارس والطرق والكبارى وخلافه، لكنه رفض بشكل قاطع هذه المبادرة منى، ولم يرد على أحد بعد هذه المقابلة.

يشار إلى أن النجم لطيفة تعرضت لحملة غير مبررة الفترة الماضية، وتم إلغاء حفلاتها فى تونس، حيث تساءلت لطيفة.. لمصلحة من غيابى عن جمهورى فى تونس.