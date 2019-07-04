شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى: "من صغرى وأنا بتفاءل بالغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسرت الفنانة سولاف فواخرجى المثل الذى دائما يردده الناس الغراب يجيب النحس، لافتة إلى أنها تتفاءل به.

وكتبت سولاف، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "من صغرى وأنا بتفاءل بالغراب وبفرح لما بسمع صوته بعرف إنه غريب، بس هيك بالشام عنا شجر عالى وبكذا مكان بيتجمعوا الغربان، حديقة المتحف، الجامعات، الآداب والهندسة والحقوق، وبكتير مناطق سكنية مثل المزرعة أوقات بنتوارث عادات بدون ما يكون إلها أسباب مقنعة، وبتبقى مسلمات بدون ما نفكر فيها عموما الواحد أحلى أنه يدور على أشياء تخليه يتفاءل أحسن، وما يكون أسير للتشاؤم ويفكر قبل ما يتبنى أى عادة".

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وعلى الجانب الآخر، انضمت النجمة السورية سولاف فواخرجى إلى أسرة مسلسل "بت القبايل" بطولة عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، استعدادا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، لمخرجه حسنى صالح، ويدور فى إطار اجتماعى رومانسى.











