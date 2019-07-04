شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة تدهور حالته الصحية.. الفنان سمير الإسكندرانى: أنا بخير والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير سمير الإسكندرانى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه بخير وبصحة جيدة، وأنه يجرى بعض الفحوصات الطبية بمستشفى عين شمس التخصصى، موجها الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليه وعلي صحته.

ومن جانبه قال محمد سطوحى المستشار الإعلامى للفنان القدير سمير الإسكندرانى إن الفنان كان بأحد المستشفيات فى النزهة ثم انتقل إلى مستشفى عين شمس لإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل إجراء عملية بسيطة ولا تستدعى القلق.

كان رواد وسائل التواصل الاجتماعى تداولو أنباء عن تدهور صحة الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، ودخوله المستشفى لإجراء عملية، وهو ما أصاب محبى الفنان الكبير بالقلق.