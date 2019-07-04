أمن مطار بيروت يكذب نانسي عجرم: لم تنتظر اكثر من 12 دقيقة!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - أصدرت قيادة جهاز أمن مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت بيانا ردا على أوردته الفنانة نانسي عجرم عن انتظارها اكثر من ساعة.

وجاء في نص البيان ما يلي: ” الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الاجهزة الامنية في المطار وخصوصا جهاز الامن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية.

– إن ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، اذ ان انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة.

ودعت قيادة جهاز أمن المطار المواطنين الى “التحلي بالصبر، فمطار بيروت الدولي يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة في المطار بهدف إجراء كل ما يمكن من تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين”. ”

يذكر ان نانسي عجرم كانت قد نشرت فيديو لها وسط الزحام بينما كانت تحمل طفلتها ليا قائلة انها انتظرت اكثر من ساعة.