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كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - بدأ الممثل المصري أحمد حلمي بالترويج لفيلمه الجديد تحت عنوان ” خيال مأتى الذي يشاركه في بطولته عدد من الممثلين ابرزهم منة شلبي وخالد الصاوي إخراج خالد عزمي
اللّافت أنّ حلمي يُروِّج لهذا العمل السينمائي عبر نشره بعض الصور التي يظهر فيها وهو يرتدي قناعاً ذهبياً ما ذكّرنا بفكرة فيلم القناع أي The Mask لبطله جيم كيري الذي تم طرحه عام 1994 لكن خاصة فيلم خيال ماتة فتتمحور حول مهندس يدعى رؤوف وهو يعاني من شدة الشك بالأخرين ما يعرضه للعديد من المواقف ضمن إطار كوميدي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هل يَسير أحمد حلمي على خطى جيم كيري في فيلم The Mask؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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