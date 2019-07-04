كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - نشر المطرب ” سامو زين ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو يتضمن برومو لأغنيته الجديدة ” ورد البستان ” .
وصورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب وأعلن عن طرحها قريبا .
وغنى سامو زين في الفيديو مزيجا من أغنية ” أنا ليك ” التي غناها في بداية مشواره الفني مع الأغنية الجديدة ” ورد البستان ” .. كما ضم الفيديو مشاهد من فيديو كليب أغنية ” أنا ليك ” .
يذكر أن آخر أعمال ساموزين كان ألبوم ” لو عمري يرجع ” الذي ضم 8 أغنيات .. كما ظهر كضيف شرف فى الموسم الرمضانى لهذا العام من خلال مسلسل ” بدل الحدوتة 3 ” من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم .
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كانت هذه تفاصيل خبر ساموزين يعيد غناء ” أنا ليك ” في كليب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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