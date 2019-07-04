شاهدوا.. زوجة عزت أبو عوف قتلته

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - توفي الفنان المصري عزت أبو عوف بعد معاناة من المرض عن عمر يناهز 72 عامًا.
وفي مقابلته الأخيرة مع المذيعة المصرية ريهام سعيد، قال إنه يعذب نفسه كثيرًا على خياناته الكبيرة لزوجته فاطيمة التي توفيت في العام 2012، وفي عزائها بكى بتأثرٍ، ومذاك لم ينسها وندم على كل ما فعله بها.
وقال أنه لم يعد يتعرف على النساء في آخر 10 سنوات من وفاتها. وإن مرضه وتراجع حالته الصحية كانت بسبب موتها وإنه يندم على كل لحظة.
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