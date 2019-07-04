كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - نجح مطعم إيطالى فى خطف الأنظار بتقديم طبق «الهواء المقلي» لزبائنه.. وهو عبارة عن حلوى مقرمشة تحتوى على نسبة من الأوزون، حيث يتم خبزها ثم قليها لتنتفخ وتصبح مملوءة بالهواء من الداخل.
ويقول الشيف صاحب الابتكار إنه يقوم بتقديم طبقه الغريب كفاتح للشهية لتذكير زبائنه بأن عليهم دائماً أن يحاولوا ملء حياتهم بتجارب حقيقية.
يقدم الوجبة مطعم ‹فيفا› الموجود بإحدى بلدات إيطاليا، وابتكرها الشيف نيكولا ديناتو الحاصل على نجمة ميشلان لصنعه هذا الطبق.
والوجبة هي عبارة عن حلوى مقرمشة يتم خبزها ثم قليها مع إشراك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. طبق “الهواء المقليّ” في إيطاليا بثلاثين دولار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.