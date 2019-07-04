كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - مُنعت الحلقة الأولى من الجزء 22 من مسلسل arthur الكرتوني من العرض، بعدما نقلت مشهد زواج مثليين، وذلك على محطة تلفزيونية عامة في ولاية ألاباما الأميركية.
وبرر مدير البرامج في محطة ABT بأن الامتناع عن بث الحلقة التي تتضمن مشاهد لزفاف مثليين، إنّما هدفه الحفاظ على ثقة الآباء بالقناة.
في الحلقة المزعومة، يتزوج السيد راتبورن، الذي اشتهر بمعلم آرثر من حبيبه الجديد، وهو صانع الشوكولاتة المعروف باسم باتريك.
والجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مسلسل آرثر بنقل مشاهد تتضمّن معلومات عن اختلاف جنسيّ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا منع عرض حلقة من مسلسل كرتونيّ.. والسبب جنسيّ!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.