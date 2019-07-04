شاهدوا منع عرض حلقة من مسلسل كرتونيّ.. والسبب جنسيّ!!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - مُنعت الحلقة الأولى من الجزء 22 من ​مسلسل arthur​ الكرتوني من العرض، بعدما نقلت مشهد زواج مثليين، وذلك على محطة تلفزيونية عامة في ​ولاية ألاباما​ الأميركية.

وبرر مدير البرامج في محطة ABT بأن الامتناع عن بث الحلقة التي تتضمن مشاهد لزفاف مثليين، إنّما هدفه الحفاظ على ثقة الآباء بالقناة.

في الحلقة المزعومة، يتزوج السيد راتبورن، الذي اشتهر بمعلم آرثر من حبيبه الجديد، وهو صانع الشوكولاتة المعروف باسم باتريك.

والجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مسلسل آرثر بنقل مشاهد تتضمّن معلومات عن اختلاف جنسيّ.