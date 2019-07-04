صورة حيّرت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي:” من المتزوجة بينهنّ؟”

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - انتشرت في الساعات الأخيرة صورة للغز بصريّ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ رُسِمَت 3 فتيات تأكلن البوظة، فيما أرفقت الصورة بسؤال :” من المتزوجة فيهم؟”، لتنهال التعليقات والاجابات من كلّ نحوٍ وصوب.

ومن خلال رصدنا للاجابات المكتوبة، وجدنا أن غالبيتها تتجه نحو خيار الشابة الشقراء، بالعودة الى خلفيّة جنسيّة بحت.

أمّا الاجابة الصحيحة، فهي تتخطى حدود التعقيد، والتحليل، بمدى بساطتها، وتكمن في الشابة التي ترتدي لونيّ البنفسجي والفوشيا، والسبب يعود الى الخاتم في يسارها والذي يرمز الى زواجها.