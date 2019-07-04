ريهام سعيد: سامحوني جميعاً.. ولا تحرموني من الدعوات، فالموت لا يستأذن أحداً

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 02:57 مساءً - “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعاً فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحداً”، “لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك ابتلاك ليرى مدى تحمّلك وصبرك، ابتلاك الله لأنّه يحبّك.”، بهذه الكلمات المؤثّرة كتبت الإعلاميّة المصريّة ريهام سعيد وصيّتها عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وذلك بعدما انتشرت معلومات تؤكّد اصابتها بمرض خطير يُسبب تساقط لحم الوجه، في حين تكمن خطورته في وصوله إلى المخ.
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on Jun 28, 2019 at 6:59pm PDTView this post on Instagram
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on Jun 29, 2019 at 3:27pm PDT
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